Rund 800 Besucher in Büttgen Größer, bunter, familiärer: Brunnenverein in Party-Laune

Der Förderverein Büttgener Brunnenlandschaft ist zehn Jahre alt. Coronabedingt musste das Brunnenfest zweimal ausfallen. Am Samstag dann die langersehnte Neuauflage: Größer, bunter, noch stärker auf Familien mit kleinen Kindern ausgerichtet. Das Wetter spielte mit, der Rathausplatz füllte sich schon sehr früh und dennoch war die Stimmung beim Vereinsvorstand getrübt. Der Grund: Der Verein, der den Brunnen unter seine Fittiche genommen und der Stadt Kosten in mittlerer fünfstelliger Höhe erspart hatte, musste auf den Umtrunk im Rathaus und die Benutzung der dortigen Toiletten verzichten. Die Stadt hatte eine Gebühr in Höhe von 380 Euro verlangt. Dankbarkeit sieht eigentlich anders aus. Die Veranstalter mussten einen Toilettenwagen mieten – das Geld hätten sie lieber in den Brunnen gesteckt.