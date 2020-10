Kostenpflichtiger Inhalt: An der Römerstraße in Kaarst-Büttgen : Riss in Hauswand wegen Bauarbeiten?

Konrad Koester weist auf den langen, dünnen Riss an der Außenwand des Nachbargebäudes der Mühle. Foto: Simon Janßen

Büttgen Der Großteil der Bauarbeiten am Risgeskirchweg ruht aktuell. Der Grund: Der Eigentümer der angrenzenden Mühle befürchtet Schäden an dem denkmalgeschützten Gebäude. Erste Schäden gibt es bereits am Nachbarhaus.