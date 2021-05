Kostenpflichtiger Inhalt: Einkaufen in Jüchen : Ein neuer Supermarkt für Hochneukirch

Bereit für den Start: Michael Ermer (h.l.), Tanja Schnarr sowie die Filialleiter Max (v.r.) und Lukas Schüller. Foto: Dieter Staniek

Hochneukirch Auf 1200 Quadratmetern Verkaufsfläche eröffnet am Mittwoch der Supermarkt in Hochneukirch mit circa 40 Mitarbeitern. Michael Ermer betreibt nun zwei Märkte. Auch an Corona-Schutz und Nachhaltigkeit wurde gedacht.