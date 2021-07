Weitere Umbauten sind längerfristig geplant : Erster Schritt zu mehr Außengastronomie am Markt

Außengastronomische Angebote vor der Pizzeria und der Gaststätte Caspers haben den Markt in Jüchen belebt. Foto: Dieter Staniek/stan

Jüchen Zunächst sind nur die Flächen vor der Pizzeria und der Gaststätte Caspers am Markt in Jüchen erweitert worden. Längerfristig sollen weitere Umbauten den Markt attraktiver machen. Und Tempo 20 gilt in Kürze im Marktbereich.