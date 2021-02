Kostenpflichtiger Inhalt: Hückeswagen – Bergungsaktion zwischen Vosshagen und Dürhagen : Lkw fährt sich in Feldweg fest

Der Lkw steckte im Feldweg unterhalb der Friedenskapelle fest. Foto: Heike Karsten

Dürhagen/Vosshagen Ein bulgarischer Lkw-Fahrer ignoriert am Mittwochvormittag gleich zwei Sackgassen-Schilder auf der schon schmalen Straße Richtung Dürhagen. An deren Ende steuert er sein Gespann in einen Feldweg – und bleibt schließlich unterhalb der Friedenskapelle damit stecken.