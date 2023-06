Kreissparkasse öffnet zwei Filialen wieder Mehr Schutz vor Automatensprengern im Kreis Heinsberg

Rund fünf Monate mussten die Sparkassenkunden in Ratheim und in Gerderath auf ihre feste Filiale vor Ort verzichten. Nachdem beide binnen weniger Tage um den Jahreswechsel herum von Kriminellen gesprengt wurden, um Geld zu erbeuten, war die rollende Filiale ein- bis zweimal in der Woche vor Ort, um besonders den in der Mobilität eingeschränkten Kunden zur Seite zu stehen. Am kommenden Montag, 12. Juni, eröffnen beide Filialen wieder regulär. Auch wenn die rollende Filiale von den Kunden gut angenommen worden sei, könne sie doch eine richtige Filiale nicht ersetzen.