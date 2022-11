Wirtschafts-Ranking : Standort Hilden stabil, Haan fällt zurück

Das „Hildener Tor“ ist auf der früheren Fläche der Tennisranch Bungert zwischen Giesenheide und Autobahn 46 in Hilden entstanden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden/Haan Welchen Stellenwert haben unsere Städte als Wirtschaftsstandort? Die neue Tabelle des Unternehmernetzwerks DDW bringt interessante Erkenntnisse.

Von Peter Clement

Zweimal jährlich legt das Unternehmernetzwerk „Die Deutsche Wirtschaft“ (DDW) sein Standort-Ranking vor, um die dynamischen Entwicklungen in der Unternehmenslandschaft bundesweit abzubilden. Jetzt liegt die neueste Version vor – und die zeigt, dass sich die Stadt Hilden in ihrer Bedeutung als Wirtschaftsstandort gegenüber der letzten Erhebung kaum verändert hat. Die Itterstadt findet sich auf Rang 111 von insgesamt 3809 bewerteten Orten in Deutschland wieder und verliert damit zwei Plätze gegenüber dem ersten Halbjahr. Ein stabiles Ergebnis. Haan fällt im Gesamtergebnis dagegen um 24 Plätze zurück und belegt nunmehr Rang 264.

Die Ermittlung der Platzierungen erfolgte auf Basis der Geschäftszahlen und Bewertungen von Unternehmen. Grundlage dafür ist die übergreifende Datenbank von DDW, die die 22.500 bedeutendsten Unternehmen Deutschlands sowie die etwa 2500 entscheidenden Investmenthäuser umfasst. Zusätzlich flossen über eine Befragung der Unternehmer, Führungskräfte und Angestellten auch individuelle Bewertungen ein. Am Ende habe sich eine Liste all jener Städte ergeben, „in denen sich Unternehmer und Unternehmen besonders wohl fühlen“, heißt es im Presseinfo zum neuen Ranking.

Info Netzwerk der großen Unternehmen „DDW – Die Deutsche Wirtschaft“ ist das offene Informationsnetzwerk der Geschäftsführer, Unternehmensinhaber und Vordenker der deutschen Wirtschaft. Hauptfokus liegt auf den rund 250.000 Gesellschaftern und Geschäftsführern der 35.000 größten Unternehmen in Deutschland (ab 5 Millionen Euro Umsatz). Doch auch Gründer, Studenten etc. sind willkommen.

Sieht man sich die einzelnen Daten an, so fällt auf, dass Hilden bei den subjektiven Benotungen der DDW-Umfrageteilnehmer deutlich besser abschneidet (Platz 22), als im Teilranking nach „Top-Unternehmen am Standort“ (Platz 106).

Für eine Ansiedlung im Technologiepark – hier ein Blick auf Verder und Kronenberg (hinten) –legt die Stadt Haan die Messlatte höher an als in anderen Bereichen der Stadt. Foto: Verder Scientific

Die Anzahl dieser sogenannten „Top-Unternehmen“ wird für Hilden mit 26 angegeben. Als bedeutendstes gilt demnach die „Qiagen AG“, der deutsche Biotech-Pionier.

Sechs der Top-Unternehmen befinden sich im Familienbesitz, elf sind „Firmen im Auslandsbesitz“. Fünf der besten 26 gelten als Trendunternehmen.

Bei den infrastrukturellen Bedingungen (Verkehrsanbindung, Netzausbau, Bildungseinrichtungen etc.) erhält Hilden die Schulnote 2,3. Weitaus besser benotet wird das Angebot an Arbeitskräften beziehungsweise die Chancen, sie an den Standort Hilden zu holen. Dafür gibt es eine 1,8. Dieselbe Note vergeben die Umfrageteilnehmer für die Arbeit der Hildener Wirtschaftsförderung. Für die Arbeit der Verwaltung insgesamt gibt’s die Note 2,4.

Auch bei den Daten für Haan fallen die subjektiven Benotungen der Umfrageteilnehmer mit Platz 237 deutlich besser aus als die Berechnung über die Quote der Top-Unternehmen: Hier erreicht die Gartenstadt nur Rang 307. Als bedeutendstes Unternehmen Haans wird die Firma „Aperam“ genannt. Gleich zwei der insgesamt zwölf Top-Firmen sind Weltmarktführer in ihrem Bereich. Ebenfalls zwei befinden sich im Familienbesitz, zwei weitere gelten als Trendunternehmen.

In den Einzelkategorien erreicht Haan bei den Infrastrukturbedingungen mit 1,6 seine beste Schulnote. Beim Flächenangebot (2,2) und der Lebensqualität (2,3) schneidet Haan ebenfalls gut ab. Die schlechteste Note (3,4) haben die Teilnehmer für die generelle Arbeit der Stadtverwaltung vergeben.

Bei den zehn Städten, die insgesamt am besten abgeschnitten haben, hat sich die Rangfolge übrigens nicht verändert. Angeführt wird das Ranking von Hamburg, München (2.) und Berlin (3.). Den besten Platz einer Stadt aus NRW nimmt auf Rang fünf Düsseldorf ein, gefolgt von Köln (Platz 6) und Essen (Platz 8).