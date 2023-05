Geschäftsleben in Hilden Immer wieder Ärger über die Öffnungszeiten der Postbank

Ein Kunde der Postbank ist verärgert. Der Hildener macht sich seit einigen Wochen viel zu häufig umsonst auf den Weg zur Filiale an der Robert-Gies-Straße. Dort hat er ein Schließfach, an das er nicht immer rankommt. Innerhalb einer Woche habe er an einem Dienstag, Donnerstag und Freitag vor der verschlossenen Tür gestanden, berichtet er. Seine Kritik: Die Öffnungszeiten würden immer wieder kurzfristig geändert.