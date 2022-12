Verkehr in Hilden Anwohnerparken soll teurer werden

Das Anwohnerparken in Hilden soll teurer werden – bis 2025 sollen sich die Gebühren in mehreren Schritten insgesamt vervierfachen. Das klingt im ersten Moment viel, das Ausgangsniveau ist jedoch niedrig. Aktuell zahlen Anwohner 30 Euro für den Ausweis. Ab 2025 sollen es 120 Euro sein. Pro Jahr wohlgemerkt, nicht pro Monat. Die SPD bringt einen entsprechenden Antrag in den Finanzausschuss ein, der an diesem Mittwoch im Bürgerhaus zusammenkommt (siehe Info).