Letzte Tombola „Als Kahn kam, war’s aus mit Bayern-Trikots“

Ihr großes Ziel will Marianne Dünnhoff nicht aus den Augen verlieren: „2024 feiern meine Spendenaktionen zehnjähriges Bestehen“, sagt die Haanerin: „und es wäre natürlich toll, wenn ich gerade dann die 100.000-Euro-Grenze knacken könnte.“ Jeder Cent, den Dünnhoff seit ihrem Start im Jahr 2014 gesammelt hat, ist nämlich wohltätigen Zwecken zugutegekommen. Anfangs war es ein Hilfsprojekt in Äthiopien, schon bald folgte jedoch die Elterninitiative der Kinderkrebsklinik Düsseldorf. Und der fühlt sich die Haanerin bis heute tief verbunden. Für sie organisiert sie Benefizkonzerte, lädt immer wieder zu Kaffeekränzchen ein und veranstaltet alljährlich eine große Tombola mit tollen Preisen. 400 sind es in diesem Jahr. Zu den Highlights zählen dabei immer Trikots der Fußball-Bundesligisten.