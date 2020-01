Kostenpflichtiger Inhalt: Standort Grevenbroich : Erzbistum zieht in den Sparkassen-Turm

Der Sparkassen-Turm an der Karl-Oberbach-Straße wird zu einem wichtigen Standort des Erzbistums Köln. Dort werden im Sommer die Mitarbeiter der „Rendantur West“ einziehen. Foto: Dirk Neubauer

Grevenbroich Verwaltungsexperten der katholischen Kirche werden aus Bergheim und Neuss in Grevenbroich zusammengezogen. Im Sommer sollen drei Etagen des just renovierten Sparkassen-Turms an der Karl-Oberbach-Straße belegt werden.