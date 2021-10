Straßensperrung in Neubrück : Jetzt wird ein ganzes Dorf zur Sackgasse

Am „Kottenkamp“ muss der Gegenverkehr ausweichen, wenn ein Traktor kommt. Fotos: L. Steffens Foto: Lena Steffens

Neubrück Der Haupt-Straßenzug in Neubrück wird vier Wochen für Bauarbeiten gesperrt. Wir haben uns in dem kleinen Stadtteil umgesehen: Was denken die Bewohner über die Sperrung? Was beschäftigt sie?