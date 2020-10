Kostenpflichtiger Inhalt: Historische Bahnstrecke in Goch : Info-Stelen für die Boxteler Bahn

Franz van Beek, Werner Verfuerth, Heinz Wessels und Stefan Eich Foto: Evers, Gottfried (eve)/Evers

Goch Der Heimatverein Goch hat drei Informations-Tafeln zur historischen Eisenbahnstrecke von Wesel nach Gennep im Bereich Goch installiert. Weitere sollen folgen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nils Hendricks

Es gab mal eine Zeit, da war Goch wichtiger Knotenpunkt im Schienenverkehr. Die Eisenbahnlinie Boxteler Bahn, die ab 1878 Wesel mit dem niederländischen Boxtel verband, machte auch in der Weberstadt Halt. Fünf Jahre lang, von 1873 bis 1878, war Goch auf deutscher Seite die Endhaltestelle der zu diesem Zeitpunkt noch eingleisigen Bahnlinie. Der Schnellzugverkehr zwischen London und Berlin stoppte täglich auf Grund von Zollformalitäten für 36 Minuten in Goch. Im Zweiten Weltkrieg fand die Bahnstrecke ihr Ende.

Mehr als 70 Jahre später können Fahrradfahrer einen Teil der historischen Strecke auf einem Radweg zurücklegen. In Kürze soll die Trasse eine durchgehende Verbindung zwischen Xanten und Goch gewährleisten. Um an die Boxteler Bahn und ihre vielen Haltestellen zu erinnern, stellt der Heimatverein Goch nun in Kooperation mit der Gemeinde Sonsbeck und der Stadt Xanten Infostelen entlang der Strecke auf. Die ersten drei sind schon da. Zwei am Bahnhofsgebäude, eine weitere an der ehemaligen Zollabfertigung, die heute ein Orthopädiezentrum beherbergt. Vier sollen noch folgen.

Info Das war die Boxteler Bahn Strecke Die rund 93 Kilometer lange Strecke führte von Boxtel in den Niederlanden über Schijndel, Veghel, Gennep, Goch, Xanten und Büderich bis nach Wesel.

Die Tafeln verfügen über Info-Texte in deutscher, niederländischer und englischer Sprache. Jeweils vier Bilder veranschaulichen beispielsweise den alten Erste-Klasse-Speisesaal in der Gocher Bahnhofsgaststätte oder ein Zugticket, das die Verbindung „London – Goch“ ausweist. Für die Texte zeichnet Werner Verfürth verantwortlich. Dem ehemaligen Eisenbahner liegt die Geschichte der Boxteler Bahn sehr am Herzen. Von 1956 bis 2009 war er selbst als Fahrdienstleiter im deutschen Zugverkehr tätig. Eine Postkartenausstellung im vergangenen Jahr zu „150 Jahren Boxteler Bahn“ habe, so Verfürth, den Ausschlag gegeben.

Als der Vorschlag Infoschilder zu installieren aus Xanten und Sonsbeck kam, war eines schnell klar. „Der Heimatverein Goch zieht auch mit. Wir haben uns so abgesprochen, dass nicht an allen Stellen das Gleiche auf den Schildern steht“, berichtet Verfürth im Rahmen einer Info-Veranstaltung zur Einweihung der Stelen am Gocher Bahnhof. Die Übersetzung der Texte haben Heinz van de Linde, Graham Warrener und Theo Ghijsen vorgenommen. Heinz Wessels hat die Metallrahmen der Schilder hergestellt. Unterstützt wird das Projekt durch einen Scheck des Heimatministeriums des Landes NRW. Die Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze beteiligte sich mit einer Spende.