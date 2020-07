Kostenpflichtiger Inhalt: Zustand der Straßen in Goch : Waterkuhlstraße wird saniert

Ein sanierungsbedürftiger Fall: die Waterkuhlstraße in Pfalzdorf. Foto: Julia Lörcks

Goch Die Stadt Goch nimmt die zurückgestellte KAG-Maßnahme in Pfalzdorf in Angriff. Anlieger müssen laut der neuen Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge nur noch die Hälfte bezahlen. Die restlichen 50 Prozent übernimmt das Land. Mit der Sanierung der Straße wird auch die Fußgängerbedarfsampel an der Klever Straße errichtet. Dafür hatten sich Eltern eingesetzt.