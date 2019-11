Feiern in Straelen : Stadtfest soll „Stroelse Sommer“ heißen

Straelen Nach dem Rückzug des Verkehrsvereins fand 2019 kein Stadtfest in Straelen statt. Im nächsten Jahr soll es diese Großveranstaltung aber wieder geben. Dann ist das Stadtmarketing der Organisator dieser drei Tage.

Das solle nicht mehr so heißen, erklärte Annika Cleve vom Stadtmarketing auf Anfrage. Den Arbeitstitel „Stroelse Sommer“ habe man gewählt in Anlehnung an den „Stroelse Koffie“, bei dem im September die zehn Betonfiguren der „Alltagsmenschen“ eingeweiht wurden und der bei Straelenern und Besuchern hervorragende Resonanz fand.

Das Programm für die dreitägige Veranstaltung steht grob. Am Freitagabend, 3. Juli, soll es ähnlich dem Moonlight-Shopping Gelegenheit zum Genießen, Unterhalten und Verweilen geben. Es werden Stühle auf den Marktplatz gestellt, auf der Bühne läuft ein Varieté-ähnliches Programm, umrahmt von gastronomischen Angeboten. Musik von Cover-Bands ist für den Samstagabend vorgesehen. Am verkaufsoffenen Sonntag wird dann vor allem die Zielgruppe „Familie“ in den Blick genommen. Nach einem ökumenischen Gottesdienst sollen Bestandteile vom „Stroelse Koffie“ wieder auftauchen, um alle Altersgruppen durch Aktionen anzusprechen. Die Zusammenarbeit mit den bisher beteiligten Vereinen – GKG „Narrenschiff“, Musikvereine, „Die Niederrheiner“, Sportfreunde Broekhuysen – soll fortgesetzt werden.

100 Prozent neu sei die zusätzliche Aufgabe nicht, wie Annika Cleve anmerkt. „Wir vom Stadtmarketing haben den Verkehrsverein bisher ja immer unterstützt.“ Dennoch kommt auf das Kernteam des Stadtmarketing, drei Angestellt und eine Auszubildende, Mehrbelastung zu. Denn auch weitere Veranstaltungen des Verkehrsvereins gehen jetzt vollständig in die Regie des Stadtmarketings über. Da ist der Frühlingsblumenmarkt, der laut derzeitiger Planung im nächsten Jahr am Samstag, 9. Mai, stattfindet. Da ist der Schnäppchenmarkt sechsmal mittwochs in den Sommerferien. Da ist das Kneipenfestival „Straelen live“, im nächsten Jahr am Samstag, 5. September. Hinzu kommen Termine abseits ehemaliger Verkehrsvereins-Events: der Tag der Städtebauförderung am 16. Mai, das Theater im Grünen am 22. August, das Existenzgründerseminar mit der IHK Niederrhein am 14. Oktober, der Wirtschaftstreff mit Verleihung der „Grünen Couch“ am 19. November, dazu mit der Kreis-WfG die noch nicht terminierten Veranstaltungen Unternehmerfrühstück und Unternehmerabend. Und nicht zuletzt vertritt das Stadtmarketing Straelen auf diversen Messen. Hier sind für nächstes Jahr bisher acht Termine fix.