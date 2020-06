Nesars Traum vom Medizinstudium : Nächstes Ziel – Berliner Charité

Nesar Ahmad Aliyar hat an der Liebfrauenschule in Geldern sein Abitur mit 0,8 bestanden. Foto: Sebastian Kalenberg

Geldern Erst Realschulabschluss mit einem Notenschnitt von 1,2. Nun das Abitur mit 0,8. Und womöglich bald Medizinstudent an der renommierten Charité. Wer sich den Lebenslauf von Nesar Ahmad Aliyar anschaut, kann kaum glauben, dass der 18-jährige Afghane erst seit 2015 in Deutschland lebt.

Nesar Ahmad Aliyar steht vor der Liebfrauenschule und hält sein Abiturzeugnis in den Händen. Stolz sieht er aus. Und glücklich. Ein Blick auf die Noten zeigt, dass er dazu auch allen Grund zu hat. 15 Punkte in fast allen Fächern – auch für seine Deutsch-Abiturklausur gab es die volle Punktzahl. Am Ende steht ein fulminanter Notendurchschnitt von 0,8. Doch das Zeugnis zeigt nicht nur die Leistung eines exzellenten Schülers. Für Nesar ist das mit Bestnoten bestandene Abitur ein Symbol. Ein Symbol für seinen bisherigen Lebensweg, den Kindheitstraum Arzt zu werden und nicht zuletzt auch für gelungene Integration.

Denn Nesar lebt erst seit 2015 in Deutschland, aufgewachsen ist er in Afghanistan. Er ist geflüchtet. Auf vielen Umwegen ist er nach Deutschland gekommen. Zu seinem Vater, der hier seit 2011 lebt und den er viele Jahre nicht gesehen hatte. Damals spricht er noch kein Wort Deutsch. Seine Schulkarriere beginnt auf der Realschule an der Fleuth. 2017 gelingt ihm dort als Jahrgangsbester der Abschluss mit einem Notenschnitt von 1,2. Er wechselt an das Berufskolleg der Liebfrauenschule und hat ein klares Ziel: bestmöglich abschneiden, um dann Medizin studieren zu können.

INFO Übertragung per Livestream Besondere Feier Mit einem bunten Bühnenprogramm mit Tanz, Musik, Gesang und einem meditativen Impuls, alles auf Abstand, wurden die 88 Schülerinnen und Schüler des Beruflichen Gymnasiums an der Liebfrauenschule in der Aula verabschiedet.



Übertragung Wegen Corona durften die Eltern bei der Abschlussfeier an der Liebfrauenschule nicht dabei sein. Es gab aber eine Übertragung per Livestream.

„Ich wurde von Anfang an gut aufgenommen und hatte zum Glück eine sehr nette Klasse“, erinnert sich Nesar an sein erstes Jahr an der Liebfrauenschule zurück. Verständnisprobleme gab es nie, denn der Afghane hat rasend schnell Deutsch gelernt. „Ich lese sehr viel“, erklärt er sein Geheimnis. „Angefangen habe ich mit Kinderbüchern, mittlerweile sind es wissenschaftliche Artikel. Wenn man sich als junger Mensch für das Land, die Kultur und die Menschen dort interessiert, dann fällt es einem nicht schwer, die Sprache zu lernen.“

Und so meistert er auch den Stoff in der Schule ziemlich problemlos. Nesars Abitur ist mit den Leistungskursen Biologie und Ernährungswissenschaften sehr naturwissenschaftlich ausgelegt. „Unsere Schüler lernen viel über Aspekte der Gesundheit und der Gesunderhaltung und sind mit diesem Abschluss oft sehr gut für das Medizin-Studium vorbereitet“, beschreibt Jahrgangsleiter Ewald Hülk. Davon träumt Nesar seit seiner Kindheit. „Ich habe die gesundheitliche Lage und das System bei mir im Land miterlebt. Seit meinem sechsten Lebensjahr träume ich davon, Arzt zu werden“, erklärt er.

Und dieser Traum soll für den 18-Jährigen mit dem herausragenden Abitur nun Wirklichkeit werden. Ab Mittwoch können sich angehende Medizinstudenten an den Universitäten bewerben. Und Nesars Ziel ist klar. „Ich möchte an die Charité nach Berlin und am liebsten Richtung Kardiologie gehen.“ Überrascht ist seine bisherige Klassenlehrerin Monika Hellebrandt von diesem ambitionierten Ziel nicht. „Nesar war von Anfang an sehr ehrgeizig, zielstrebig und wusste immer, was er erreichen möchte.“ Dabei sah es 2017 kurzzeitig danach aus, als würde Nesars Lebenstraum ein jähes Ende finden. Trotz des Realschulabschlusses mit 1,2 und der Aussicht auf ein Abitur, drohte dem jungen Afghanen die Abschiebung. „Das war ein schlimmes Gefühl. Ich war fleißig, habe mich integriert und trotzdem war meine Zukunft ungewiss“. Die Erleichterung folgte am Ende des zwölften Schuljahres. Nesar durfte in Deutschland bleiben und weiter an seinem Weg arbeiten: Vom afghanischen Flüchtling zum Medizinstudenten mit Bestnoten.