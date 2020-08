Erste Sitzung des neuen Gremiums : Seniorenrat für Bürgerbus in Hochdahl

Das ist der neue Seniorenrat in Erkrath: (v.l.) Manfred Graf, Dieter Kremerius (Vorsitzender), Christiane und Wolfgang Scheurer. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Das Gremium ist bereits im März neu gewählt worden. Doch erst jetzt konnte – bedingt durch Corona – die erste Sitzung stattfinden. Die Themen der kommenden Jahre: Bürgerbus, Mitfahrbank und Senioren-Sicherheit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Von den rund 16.000 Senioren in Erkrath haben am 23. März dieses Jahres genau 3195 an der Wahl des Seniorenrates teilgenommen und Dieter Kremerius mit deutlichem Stimmenvorsprung wiedergewählt. Die Wahl konnte trotz Corona noch stattfinden, da der Seniorenrat ausschließlich per Briefwahl gewählt wurde.

Corona bedingt verzögerten sich danach sämtliche Termine, so dass erst jetzt eine Sitzung des Seniorenrates stattfinden konnte, mit Dieter Kremerius als Vorsitzenden. „Es kommt uns auf zielführende Ergebnisse an“, so der neue und alte Vorsitzende dieser politisch aber nicht parteipolitisch agierenden Vertretung der älteren Mitbürger der Stadt, die in den Ausschüssen des Stadtrates mit Sitz und Stimme vertreten ist.

Info Seniorenrat vertritt die Bürger ab 60 Jahre Der Seniorenrat ist ein gewähltes, kommunales Gremium der Stadt Erkrath und vertritt die Interessen der Bürgerinnen und Bürger, soweit diese 60 Jahre und älter sind. Aufgaben Der Seniorenrat hat das Recht, Anträge, Empfehlungen und Stellungnahmen in den Rat und seine Ausschüsse einzubringen. Dazu entsendet er sachkundige Bürger.

Ein besonderes Ereignis ist seit einigen Jahren die Veranstaltung „Rock am Stock“, die den tanz- und bewegungsfreudigen Ruheständlern im Bürgerhaus Hochdahl abwechslungsreiche Stunden bietet. Es kamen immer 400 bis 500 Senioren – aber nicht 2020. Da musste bedauerlicherweise pausiert werden.

Der Seniorenrat hat die „Taschengeldbörse“ mit dem Jugendrat gemeinsam ins Leben gerufen. Ältere Mitbürger brauchen Hilfestellungen und jüngere ein Taschengeld – eine perfekte Kombination. Überhaupt ist der Kontakt des Seniorenrates mit anderen sozialen Einrichtungen und Diensten sehr intensiv und eben auch mit der Jugend. So wird auch zur Kommunalwahl am 13. September mit dem Jugendrat eine Podiumsdiskussion veranstaltet, zu der sämtliche Parteien, die sich zur Wahl stellen, auch eingeladen sind.

Ab Oktober, so es eine zweite Welle von Corona erlaubt, sollen auch wieder die regelmäßigen Sprechstunden durchgeführt werden und in der letzten Augustwoche steht der Seniorenrat wieder auf den Märkten: mittwochs in Unterfeldhaus, donnerstags in Alt Erkrath und freitags in Hochdahl.

Ein weiteres Projekt, das noch Schweiß und Mühen kosten wird, ist die Einrichtung eines Bürgerbusses für Hochdahl. Diese Institution, die seit zehn Jahren in Alt Erkrath funktioniert, soll auch in Hochdahl an den Start gehen. Aber da sind noch einige „dicke Bretter zu bohren“.

Ebenso bedeutet die Idee der „Mitfahrbank“ ziemlich hohe Schwellen zu überwinden. Wer auf einer bestimmt gekennzeichneten Bank sitzt, hofft auf einen Autofahrer, der ihn ein Stück mitnimmt. Aber vor einem möglichen Start gilt es Versicherungsfragen und eventuell auch Rechtsfragen generell zu genau klären.

Ein Thema, das immer aktuell bleiben wird, heißt „Sicherheit“. Sicherheit für Personen, Wohnungen und das Konto. Die Betrüger sind immer einen Schritt voraus und nutzen die Arglosigkeit der Älteren. Auch dazu soll, so Corona will, im November jeweils in der Stadthalle und im Bürgerhaus eine Veranstaltung durchgeführt werden.

Die Organisation ZWAR – Zwischen Arbeit und Ruhestand – hat im vergangenen Jahr viele Interessierte gelockt, an selbst vorgeschlagenen und organisierten Veranstaltungen teilzunehmen – ob Wandern, Doppelkopf spielen, Literatur oder was sonst noch Spaß macht. Auch diese Gruppen sind durch Corona zum größten Teil wieder eingeschlafen. Oft schon wegen fehlender Räume. Monika Riemer und Harald Siebert wollen nun Kontakt aufnehmen und versuchen, ZWAR neu zu beleben.