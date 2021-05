Besonderer Kreisverkehr in Erkrath-Unterfeldhaus : Mit dem Oval soll es rund laufen

In vier Bauabschnitten soll der Knotenpunkt durch einen ovalen Kreisverkehr entfernt werden. Foto: Stadt Erkrath

Erkrath Der neue Kreisel an der Kreuzung Millrather Weg/Niermannsweg in Unterfeldhaus nimmt Gestalt an, Mitte Juli soll er fertig sein. Besoneres Merkmal ist seine ovale Form. Bürger vermissen einen Radweg.