Flächen schonen Grüne lehnen Baupläne für Erkrath Nord ab

An der Autobahnbrücke in Erkrath Nord soll Plänen der Stadtverwaltung zufolge eine neue Wohnsiedlung entstehen. Die Fläche dafür beläuft sich auf zirka 2,75 Hektar, ohne öffentliche Straßen- und Grünflächen. Die Stadt favorisiert eine Mischung aus Einfamilienhäusern (Reihenhäuser) sowie Geschosswohnungsbau. Vorgesehen sei ein Anteil von öffentlich gefördertem sowie reguliertem Wohnungsbau in Höhe von jeweils 20 Prozent, hieß es zuletzt aus dem Rathaus. Auch Wohnunterkünfte für Flüchtlinge wurden für das Gebiet ins Auge gefasst. Die Erkrather Ratsmehrheit möchte die Bebauung der Fläche (südlich des Heiderwegs) nun offenbar im Eiltempo zu beschließen. Möglicherweise soll der Grundsatzbeschluss dazu bereits in der Ratssitzung am 27. April gefasst werden, informieren die Grünen, die die Bebauung einer weiteren großen Freifläche in Erkrath ablehnen.