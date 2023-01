Musik-Revue in Erkrath „Himmlischer“ Theater-Auftakt sorgt für begeisterte Zuschauer

Nur wenige Plätze ließen die Besucher der Stadthalle am Mittwochabend zum Start ins Erkrather Theaterjahr frei. „Himmlische Zeiten“ ist nach der Revue „ Heiße Zeiten“ und dem Musical „Höchste Zeit“ der dritte Teil einer auch in Erkrath beliebten Musik-Revue-Reihe des Autors Tilmann von Blomberg. Die Liedtexte und musikalischen Arrangements stammen aus der Feder des Musikers und Arrangeurs Carsten Gerlitz. Katja Wolff führt Regie und ist verantwortlich für die kreative Entwicklung. Seit der Uraufführung am 22. September 2020 im Theater in Nienburg wurde das Stück in vielen Städten gespielt.