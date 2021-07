Brandstiftung in Erkrath : Mehr als 17.000 Euro Spenden für Friseur

Nach Angaben der Polizei wurden die aus Paletten gefertigten Sitzmöbel unmittelbar vor dem Friseurladen in Brand gesteckt. Hitze und Flammen beschädigten die gesamte Hausfassade. Aus dem verrauchten Treppenhaus rettete die Feuerwehr Erkrath zwei Menschen. Foto: Patrick Schüller

Erkrath Nach der Brandstiftung in der Brechtstraße in Hochdahl wird über das Motiv gerätselt. Für die Betroffenen steht der Brand in einer Reihe von Übergriffen seit Februar. Omas gegen rechts planen eine Mahnwache. Die Polizei ermittelt.