Evangelische Gemeinde baut in Erkelenz Grundstein fürs Burghaus ist gesetzt

In der jüngeren Geschichte der Stadt Erkelenz wurde wohl noch nie so viel im Stadtkern gebaut wie gegenwärtig. Nicht nur die Stadt Erkelenz krempelt als Bauherr die Ärmel hoch, unter anderem auch die evangelische Kirchengemeinde Erkelenz tut das. Ganz in der Nähe des Paul-Pfeiffer-Hauses, das die Gemeinde betreibt und in dem in der Hauptsache Senioren leben, wird im Pangel fleißig am Burghaus gebaut. Burghaus deshalb, weil auch die uralte Erkelenzer Burg in direkter Nähe gelegen ist. Während im vergangenen September der Spatenstich erfolgte, lud die evangelische Kirchengemeinde nun zu einem weiteren wichtigen Moment ein: Der Grundstein wurde gelegt.