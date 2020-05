Kostenpflichtiger Inhalt: Zwischen Rees und Wesel : Holemans plant Abgrabung in Mehr

Blick auf den Bergerfurther See: Von hier aus soll Richtung Mehr abgegraben werden. Foto: Latzel

MEHR/VAHNUM An der Grenze zum Stadtgebiet Wesel will das Unternehmen auf einer Fläche von 20 Hektar über eine Million Kubikmeter Kies abbauen. Der Antrag ist gestellt. Die Pläne sollen noch in dieser Woche in die Offenlage.