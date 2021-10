Langes Warten auf Wahlunterlagen in Rees : Massive Probleme vor Kirchenwahl

In manchen Gemeinden kann in der Kirche gewählt werden, andere setzen auf Briefwahl. Doch da gibt es massive Probleme. Foto: dpa/Rainer Jensen

REES/HALDERN/MILLINGEN In vielen Gemeinden hakt bei den Briefwahlunterlagen für Pfarreirat und Kirchenvorstand. in Rees trafen die Unterlagen am Mittwoch endlich ein.