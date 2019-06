Kostenpflichtiger Inhalt: Tierischer Gast : Straußenähnlicher Vogel sorgt für Aufregung am Rhein

Das Archivbild zeigt einen Nandu in Deutschland. Hier werden sie mittlerweile gezüchtet. Auch im Kreis Kleve. Ihr Fleisch gilt als besonders zart und gesund. Foto: dpa-tmn/Carina Jahnke

Emmerich/Rees Am Deich in Dornick lebt seit mehreren Tagen ein straußenähnlicher Vogel. Es handelt sich vermutlich um einen Nandu. Auch am Altrhein in Bienen ist er gesichtet worden. Woher er kommt, ist nicht klar.