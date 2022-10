Jugendbande randaliert in Duisburg : Anwohner und Ladenbesitzer haben Angst vor Eskalation

Viele Hausfassaden in der Hohen Straße sind mittlerweile beschmiert. Foto: Alexander Triesch

Duisburg Anwohner und Ladeninhaber in Duisburg sorgen sich um die Sicherheit in der Innenstadt. In einem Brief an den Oberbürgermeister klagen sie über kriminelle Jugendliche, die Passanten bespucken und mit Feuerwerk durch die Straßen schießen. Was ist dran an den Vorwürfen?