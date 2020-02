Kostenpflichtiger Inhalt: Geschichte und Geschichten : Vom Abdecker bis zum Schnapsbrenner

Typischer Zulieferer für den Tuchverleger: Spinnerin und Weber am Handwebstuhl. Foto: Stadtarchiv

Duisburg Die erste Volks- und Berufszählung in Duisburg fand am 19. November 1714 statt. Die Auswertung der alten Statistik erlaubt einen tiefen Einblick in das Leben und den Berufsalltag unserer Ahnen.