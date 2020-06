Fachberatungsstelle in Duisburg : „Wer traut es seinem Partner schon zu, dass er sich an Kindern vergreift?“

Birgit Felithan und Yansa Schlitzer haben in der Fachberatungsstelle für Kindesmissbrauch des Kinderschutzbundes mit mehreren hundert Fällen pro Jahr zu tun. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Interview Duisburg Erneut sorgt ein Missbrauchsfall in NRW für Aufsehen. Zwei Pädagoginnen der Fachberatungsstelle für Kindesmissbrauch in Duisburg sprechen über gefährliche Signale, die Sprache der Kinder und wie die Täter am Ende die ganze Familie manipulieren.

Birgit Felithan leitet seit Anfang des Jahres in Duisburg die Fachberatungsstelle von sexuellem Missbrauch für betroffene Mädchen und Jungen des Kinderschutzbundes. Zusammen mit ihrer Kollegin, der Sozialpädagogin Yansa Schlitzer, führt sie im Jahr mehr als 400 Gespräche mit Eltern, Lehrern und Kindern.

Erst Lüdge, dann Bergisch Gladbach, jetzt Münster – in den vergangenen Jahren kamen immer wieder große Fälle von Kindesmissbrauch ans Licht. Haben Sie in Duisburg mehr zu tun als früher?

Birgit Felithan Es werden von der Polizei mehr Fälle aufgedeckt und es gibt heute ein größeres öffentliches Interesse. In dieser Anzahl gab es die Fälle aber sicherlich schon immer.

Yansa Schlitzer In unserer eigenen Statistik können wir ebenfalls einen Anstieg sehen. In der Diagnostik haben wir im Jahr 2014 insgesamt 144 Fälle betreut. In den folgenden Jahren ist die Zahl kontinuierlich gestiegen und lag 2018 bei 225 Fällen. Das bedeutet nicht, dass auch die realen Fälle zugenommen haben. Aus unserer Sicht werden die Angebote der Beratungsstelle heute öfter in Anspruch genommen. Das Dunkelfeld können wir nicht erfassen.

Wer meldet sich bei ihnen?

Felithan Wir bekommen Anrufe von Eltern, Lehrern und Erziehern, aber auch von Mitarbeiterin im Jugendamt, die sich bei Verdachtsfällen melden. Vereinzelt kommt es auch vor, dass sich die Kinder selbst melden, wenn sie schon etwas älter sind. Manchmal werden auch Kinder und deren Familien von der Polizei an uns vermittelt.

Wie können Eltern und Pädagogen erkennen, ob es einen Missbrauch gab?

Schlitzer Die Kinder reagieren ganz unterschiedlich auf solch schrecklichen Erfahrungen. Es gibt nicht die typischen Anzeichen. Einige Kinder schlafen nicht mehr richtig, haben Kopf- und Bauchschmerzen, werden scheinbar grundlos aggressiv oder machen nachts wieder ins Bett. Die meisten Kinder verändern sich nach einem Missbrauch plötzlich, anderen ist es überhaupt nicht anzumerken. Deshalb ist es wichtig, dass Eltern immer für ihr Kind als Gesprächspartner zur Verfügung stehen. Oft werden Veränderungen leider nur zur Kenntnis genommen.

Wie spricht man den Verdacht denn dann aus?

Schlitzer Durch vorsichtige Fragen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Kinder plötzlich davon berichten, dass sie mit einer Person aus der Familie ein neues Spiel spielen und sich ohnehin in letzter Zeit merkwürdig verhalten haben, können die Eltern nachhorchen: Wie geht denn das Spiel? Was passiert da? Da muss natürlich kein Missbrauch vorliegen. Aber man kann sich ja trotzdem mal erkundigen bei seinem Kind. Ganz oft werden diese Fragen nicht gestellt.

Viele Missbrauchsfälle die jetzt bekannt wurden, liegen schon länger zurück. Wie können die Täter so lange unerkannt bleiben?

Felithan Sexuelle Übergriffe an Kindern sind in der Regel gut vorbereitet und nähern sich ganz langsam der Tat. Am Anfang steht häufig die Aufmerksamkeit. Die Täter machen den Kindern Geschenke, verbringen viel Zeit mit ihnen und sind an allem interessiert. Für die Kinder ist das fatal, weil das ja für sie erstmal etwas Schönes ist. Dann kommt irgendwann eine komische Berührung, die aber vom Täter umgedeutet wird, wenn jemand nachfragt. Auch das Umfeld schützt den Täter oft unbewusst, weil der typische Reflex ja erstmal ist: Och, der kümmert sich ja gut um die Kinder.

Schlitzer Die Täter kommen fast immer aus der Familie oder dem näheren familiären Umkreis. Häufig ist es der Vater oder der neue Mann der Mutter. Dort herrscht erstmal ein Grundvertrauen. Wer traut es seinem Partner schon zu, dass er sich an Kindern vergreift? Da entstehen blinde Flecken, in denen die Signale nicht mehr wahrgenommen werden.

Wird den Kindern dann überhaupt geglaubt, wenn sie von einem Missbrauch berichten?

Felithan Glücklicherweise immer öfter, ja. In der Regel sind die Andeutungen aber nicht so einfach zu verstehen. Kinder haben eine andere Sprache. Die sagen nicht, der Opa hat mich da angefasst. Sie drücken es anders aus, meistens fällt das in einem Nebensatz.

Schlitzer Wenn ein Kind sagt, wir haben gekuschelt, denkt man sich da nicht unbedingt was dabei. Das Kind denkt beim Kuscheln aber an einen Übergriff, weil der Täter es so bezeichnet hat. Und wenn die Mutter dann nicht reagiert, hält das Kind es für normal – weil: die Mama sagt ja nichts.

Sind die Täter immer männlich?

Schlitzer Fast, ja. In 90 Prozent der bekannten Fäll ist das so.

Felithan Die Zahl ist aber schwierig. Es ist für uns Menschen erstmal noch weniger vorstellbar, dass die eigene Mutter das Kind missbraucht. Die Möglichkeit wird kaum in Betracht gezogen. Wer weiß, ob man von diesen Fällen einfach nur noch weniger mitbekommt. Ich erlebe es auch, dass selbst Fachleute den Missbrauch von Täterinnen mit zu viel mütterlicher Zuneigung verwechseln. Da wird dann einfach gesagt: Gut, das war jetzt etwas drüber. In Wahrheit war es aber ein Missbrauch.

Was haben sie aus ihren Gesprächen mit den Opfern über unsere Gesellschaft gelernt?

Schlitzer Es ist alles möglich. Nur weil wir uns etwas nicht vorstellen können, heißt das nicht, dass es so etwas nicht geben kann. Menschen sind zu entsetzlichen Dingen in der Lage.