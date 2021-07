Die Folgen des Dauerregens : Sommerhochwasser macht Duisburg zu schaffen

Wie hier in Neuenkamp waren an vielen Stellen die Wiesen überflutet, und das Wasser näherte sich der Deichkrone. Foto: WBD

Duisburg Das für diese Jahreszeit ungewöhnliche Hochwasser hat einige Konsequenzen. Weil Unbekannte einen Schieber in Huckingen manipuliert hatten, drohten in der Nähe des Sandmühlenteichs und am Alten Angerbach Wege, Felder und Grundstücke überflutet zu werden.