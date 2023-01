Neubau für 15,4 Millionen Euro Wann und wie es nun mit der Cölve-Brücke weiter geht

Für die Anwohner in Trompet, Oestrum, Rheinhausen, Rumeln, aber auch für viele Schwafheimer ist das eine gute Nachricht: Im kommenden Jahr könnte mit dem Ersatzbau für die 2021 abgerissene Cölve-Brücke begonnen werden. Das sieht ein entsprechender Beschluss vor, mit dem sich sich die Bezirksvertretung Rheinhausen am Donnerstag befasst. Der Rat der Stadt Duisburg könnte bereits am 9. Februar den Weg frei machen.