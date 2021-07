Prozess um fünf getötete Kinder in Solingen : Lokführer möchte Video vor Gericht nicht sehen

Die angeklagte Mutter (r) steht neben einem ihrer Anwälte im Landgericht Wuppertal. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf/Solingen Die 28-jährige Christiane K. stürzte sich in Düsseldorf vor einen einfahrenden Zug, sie wurde verletzt aus dem Gleisbett geborgen. Zuvor soll sie in ihrer Wohnung in Solingen fünf ihrer sechs Kinder getötet haben.