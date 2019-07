Kostenpflichtiger Inhalt: Nach Vorfällen im Düsseldorfer Rheinbad : Gibt es bald Security am Unterbacher See?

Am Unterbacher See ist viel los. Braucht das Strandbad einen Sicherheitsdienst? Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Die zweimalige Räumung des Rheinbads am vergangenen Wochenende beschäftigt auch die Akteure an Düsseldorfs beliebtestem Badesee: Nun wird ermittelt, was ein Sicherheitsdienst auf der Wiese kosten würde.