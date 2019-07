Nach Chaos im Düsseldorfer Rheinbad : „Sicherheitsdienste lösen nicht alle Probleme“

Düsseldorf Ralf Merzig, Prokurist der Düsseldorfer Bädergesellschaft, warnt nach den chaotischen Ereignissen im Rheinbad vor Schnellschüssen.

Essen, Dortmund, jetzt auch Stuttgart: Eine Reihe von Kommunen will nicht mehr auf private Sicherheitsdienste verzichten. Wann kommt die Freibad-Security in Düsseldorf?

Merzig Schauen Sie: In einem Bad mit Security ganz in der Nähe gab es körperliche Übergriffe auf Mitarbeiter und auf eine Zwölfjährige. Und in einer anderen NRW-Kommune hat man versucht, bei Überfüllung erst wieder jemanden hineinzulassen, wenn ein anderer geht. Mit dem Ergebnis, dass es Tumulte inklusive Polizei und Krankenwagen-Einsatz gab. Ein weiteres Bad wurde sogar gestürmt, als man versucht hat, es wegen Überfüllung zu schließen.