Friedrich Engels : Philosoph und Lebemann

Die Friedrich-Engels-Statue des chinesischen Künstlers Zeng Chenggang in Wuppertal. Foto: dpa

Wuppertal Friedrich Engels kam vor 200 Jahren in Wuppertal zur Welt. Zum Geburtstag gibt es dort eine große Sonderausstellung und spektakuläre Veranstaltungen. Zu entdecken ist auch der Philosoph und Mensch.

Die Stadt Wuppertal feiert ihren berühmtesten Sohn: Friedrich Engels, Philosoph, Journalist, Unternehmer, Marx-Freund, Marx-Förderer und Lebemann hat am 28. November 1820 in Barmen, das damals noch eine eigenständige Stadt war, das Licht der Welt erblickt – also vor 200 Jahren. Herzstück des Engels-Jahrs ist eine Sonderausstellung in der Kunsthalle Barmen. Wegen der Corona-Pandemie mussten viele weitere Veranstaltungen abgesagt werden. Nach der Zwangspause läuft das Programm allerdings wieder zaghaft an.

Die Ausstellung „Friedrich Engels – Ein Gespenst geht um in Europa“ heißt die Schau in Anspielung auf den ersten Satz des berühmten „Manifests der Kommunistischen Partei“. Sie zeichnet mit 300 Exponaten von über 30 Leihgebern vor allem aus Deutschland und England das Bild des Menschen und seiner Lebensstationen nach. Den aus heutiger Sicht schwierigen Spagat, den Engels zeitlebens ausführte, symbolisieren Ausstellungsstücke wie Schlittschuhe aus dem 19. Jahrhundert (schnürbare Lederriemen über verrosteten Kufen), ein Kartenspiel, ein Fecht-Degen und eine Zeichnung, in der sich Friedrich Engels, der zur Zeit seiner Ausbildung gern mit Hängematte und Zigarre im leeren Kontor chillte, selbst karikiert und sein Lebensmotto beschreibt: „Take it easy“.

Info Für den Sohn der Stadt gibt es eine Lichtshow Ausstellung Die Ausstellung „Friedrich Engels – Ein Gespenst geht um in Europa“ läuft bis 20. September in der Kunsthalle Barmen im Haus der Jugend und hat geöffnet: Di., Mi., Fr. 9-17 Uhr, Do. 13-19 Uhr, Sa. und So. 10-18 Uhr. Lichtshow Die 16-minütige Lichtshow „Engels2020“ im Gaskessel, Mohrenstraße 3, hat geöffnet Fr. 14-19 Uhr, Sa. und So. 11-19 Uhr. www.engels2020.de

Dabei kann das eigentlich nicht so leicht gewesen sein: Früh gegen den kapitalistischen und religiösen Geist seiner Heimat aufzubegehren, Anfang des 19. Jahrhunderts frei und republikanisch zu denken, Revolutionär zu sein und gleichzeitig Unternehmer, der an der Börse spekuliert.

Die Schau spannt einen Bogen vom Barmer Bruch zur Industriegeschichte Westeuropas. Zwischen Öl-Gemälden von Mitgliedern der pietistischen Familie Engels, einem Silberlöffel aus ihrem Nachlass und Friedrich Engels‘ weißem Taufkleid, das der Familienzweig von Hermann Engels bis heute benutzt, steht ein großes Modell des Bruchs, des Ortsteils also, in dem der spätere Revolutionär vor 200 Jahren aufwuchs: Dörflich sieht aus, was heute urbanes Stadtgebiet ist.

Engels konnte die Umwälzungen seiner Zeit nach einer behüteten Kindheit mit Hausmusik und frommer Erziehung lebendig miterleben. Große schwarz-weiße Wandfotos zeigen historische Aufnahmen Bremens und Berlins, wo Engels freieren Geist atmete. Teils nie in Deutschland gezeigte Aufnahmen geben ein Bild der „Shock City“ Manchester, in der der von revolutionärem Geist beseelte Unternehmersohn seine kaufmännische Ausbildung beendete und nebenbei an etwas viel Größerem arbeitete: seiner Studie „Die Lage der arbeitenden Klasse in England“, die in ihren empirischen Ausmaßen damals einzigartig war und den Weg für Marx‘ Kritik der Ökonomie bereitete.

Gaskessel Spektakulär geriet die Eröffnung des Engels-Jahrs Mitte Februar: Der Multimedia-Künstler Gregor Eisenmann projizierte da eine große Lichtinstallation über das gesamte Wuppertaler Opernhaus. Mit der Technik des Projektionsmappings (das bedeutet, dass Bilder an jeden dreidimensionalen Untergrund angepasst werden können) widmete er sich Leben und Werk Friedrich Engels‘. Jetzt hat er die Installation aufwändig an neue Gegebenheiten angepasst, und sie ist auf der großen 360-Grad-Leinwand des Gaskessels zu sehen. Zusammen mit der Ausstellung „Phantasie, Illusion und 3D-Projektmapping“ ist sie dort bis zum Ende des Engels-Jahres im Februar 2021 zu sehen.

Roboter-Skulptur Das Skulpturenprojekt „Engels2020 Skulptur – when robots make art“ des Wuppertaler Bildhauers Eckehard Lowisch ist an verschiedenen Orten im Wuppertaler Stadtgebiet zu erleben. Zum Start wurde die bausatzartige, steinerne Schichtarbeit aus 56 Marmortafeln, die von einem Montage-Roboter zusammengesetzt wird, im Skulpturenpark Waldfrieden aufgestellt. In nächster Zeit soll sie unangekündigt und spontan an anderen markanten Orten aufgebaut werden und wieder verschwinden, um größere Menschenansammlungen zu vermeiden.

Revolutionsseelsorge Ein Telefongespräch mit Friedrich Engels, ganz egal zu welcher Uhrzeit und von welchem Ort aus, ist möglich dank des Kunstprojektes „Engels-Hotline“ von Maik Ollhoff und Rasmus Zschoch. Während des gesamten Engels-Jahres ist sie unter der Telefonnummer 0202 2518-5818 erreichbar. Anrufer können sich mit ihren Nummerntasten unter anderem durch vorgelesene Texte von Friedrich Engels schalten.