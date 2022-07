Natur in Düsseldorf : Kritik an Bewirtschaftung des Stadtwalds

Etwa 22 Quadratkilometer umfasst der Düsseldorfer Stadtwald. Hier findet man 43 Baum- und Straucharten, viele weitere Arten leben darin. Gefällte oder abgestorbene Bäume gehören dazu. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Mehrere Baumschützer fürchten, der Stadtwald in Düsseldorf könnte durch Baumfällungen Schaden nehmen. Das zuständige Forstamt nimmt die Sorgen ernst, will aber an der Praxis festhalten und erklärt die Gründe.