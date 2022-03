Am Landtag in Düsseldorf : Ärger wegen Futtersilos für Vögel

Am Landtag in Düsseldorf

Düsseldorf Christel Kinzinger-Korte hängt seit mehr als zehn Jahren vor dem Landtag Vogelhäuschen und Futterringe in die Bäume. Zuletzt hatte es Beschwerden gegeben – und die Stadt entfernte die Futterhilfen.

Wer genau hinschaut oder Bescheid weiß, dem fallen die Vogelhäuschen an den Bäumen vor dem Landtag sofort auf. Mehr als zehn sind es, die Christel Kinzinger-Korte – teilweise auch am Caritas-Platz – aufgehängt hat. Die 82-Jährige wohnt gegenüber vom Landtag an der Moselstraße und ist sehr naturverbunden. Seit zwölf Jahren ist es ihr mit Erlaubnis der Stadt eine große Freude, den Vögeln einen Nistplatz und eine Futterstelle vor ihrer Haustür zu bieten. Doch das gefällt nicht jedem. Deshalb waren die Vogelhäuschen und auch von der Seniorin aufgehängte Futtersilos zuletzt auf einmal verschwunden.

Christel Kinzinger-Korte dachte bei der Ursachenforschung für das Verschwinden zunächst an einen Sturm. Aber auch an Vandalismus und Diebstahl, weshalb sie zur Polizei ging. Doch wie sich herausstellte, waren die Häuschen und die Silos weder weggeflogen noch wurden sie gestohlen. Stattdessen wurden sie von Mitarbeitern der Stadt abgenommen, nachdem es offenbar Beschwerden aus der Nachbarschaft gegeben hatte. „Das Gartenamt toleriert vereinzelt Vogelhäuschen und Futterringe für Singvögel und ist mit der Bürgerin seit Jahren in Kontakt. In den vergangenen Monaten hat das Füttern überhandgenommen, Vogelfutter und andere Nahrungsreste fanden sich an zahlreichen Stellen auf dem Boden verteilt. Das Gartenamt hat die Vogelkästen entfernt, um kein Ungeziefer anzuziehen“, erklärt ein Stadtsprecher.