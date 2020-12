Coronakrise : Schwere Zeiten für die Kunstakademie

Karl-Heinz Petzinka wurde vor knapp vier Jahren zum Rektor der Kunstakademie gewählt. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Am Eiskellerberg herrscht Ausnahmezustand. Der Jahresrundgang muss ausfallen. Rektor Petzinka muss 2021 wiedergewählt werden. Kanzler Hohenhaus verlässt Düsseldorf.

Jetzt ist das schwere, von Mataré geschaffene Eingangsportal wieder zu. Niemand kommt seit Mittwochabend mehr in die Kunstakademie hinein, außer er gehört zu der Verwaltungsgruppe, die sich mit dem Finanzwesen beschäftigt. Die coronabedingten Maßnahmen legen den Lehrbetrieb weitgehend lahm. 650 Studierende, vor allem jene in den Künstlerklassen, müssen zusehen, wie sie ohne Atelier und Präsenzunterricht das laufende Semester erfolgreich zu Ende bringen. Manche von ihnen sind Examenskandidaten. Die Prüfungen wurden auf den 22. Februar verschoben.

Rektor Calle Petzinka sagt: „Wir kriegen es nicht mehr hin, den Betrieb mit Ateliers aufrechtzuerhalten“, und er spricht von einer „Katastrophe“, von „schlimmen Bedingungen“ für die Studierenden. Auch der traditionelle Winterrundgang, der Anfang Februar Zigtausende Besucher an den Eiskellerberg lockt und als künstlerisches Aushängeschild, ja als Evaluierung der Akademie, bewertet wird, musste schon jetzt abgesagt werden. Er soll Ende Juni stattfinden und dann 14 Tage laufen.

Ob das Leben nach dem Lockdown am 10. Januar wie gewohnt weitergeht, daran besteht angesichts täglich neu hochschnellender Todeszahlen erheblicher Zweifel. Nur die im K 21 der Kunstsammlung NRW geplante Absolventenausstellung steht noch auf der Agenda.

Sehr viele Studierende sind schon beim ersten Lockdown im Frühjahr in existentielle Not geraten, da in einer Wirtschaft, die in großen Bereichen nicht mehr existiert, eine Vielzahl der typischen Nebenjobs weggebrochen ist. Der sonst stets ausgleichende Petzinka wird fuchsteufelswild, wenn er auf die Ungleichbehandlung in Coronazeiten zu sprechen kommt. „Die Kunst hat in diesem Land keine Lobby“, sagt der Architekt und Baukunstprofessor, der gesellschaftspolitisches Umdenken von der Politik fordert. „Ohne Kunst gehen Kultur- und Wertevermittlung unter“, sagt er. Während sinnlose Milliardenpakete zur Rettung von Fluggesellschaften als Soforthilfe bereitgestellt würden, vergesse man die Studierenden. Er gebe sich im akademischen Rahmen große Mühe, so viele Stipendien wie möglich an Land zu ziehen, Stiftungen auszuschöpfen. Das reiche alles nicht.

Natürlich seien auch die Studierenden selber gefordert. In Nordrhein-Westfalen hatte das Kulturministerium einmal zehn Millionen als Unterstützung für freie Künstler zur Verfügung gestellt; doch viele, so Petzinka, hätten offensichtlich verpasst, sich darum zu kümmern, weil sie davon nichts in der Zeitung gelesen hatten.

Seit Petzinka vor knapp vier Jahren zum Rektor gewählt wurde als Nachfolger der US-Künstlerin Rita McBride, hat es Strukturveränderungen gegeben. Zu McBrides Zeiten wurde intern und extern heftig gestritten, Petzinka wollte die „Geniebude“ wieder in ruhigeres Fahrwasser bringen und systematisieren. Doch in diesem Corona-Jahr wurde am Eiskellerberg auch wieder ordentlich gestänkert und gestritten. Im Frühjahr beschwerten sich die Studierenden und einzelne Professoren heftigst darüber, dass die Akademie als Präsenzbetrieb geschlossen worden war. Im Herbst klagte man, nachdem ab Mitte Juli wieder geöffnet war, dass der Rundgang zu wenig Beachtung gefunden hätte, weil das Rektorat nicht ordentlich eingeladen hätte. Die Digitalisierung des Lehrgebäudes sei immer noch nicht vollbracht, und genügend neue Professoren von Rang und Namen wären auch nicht verpflichtet worden.

Petzinka weiß um all diese Vorwürfe, die er zum Teil argumentativ abschmettert und zum Teil als Aufträge begreift, „an denen gearbeitet wird“. Anfang dieser Woche gab es Senatswahlen, sagt er. Mit dem erfreulichen Ergebnis, dass unter acht gewählten Professoren fünf Frauen seien. Auch die personelle Halbierung des wichtigen Entscheidungsorgans sei für ihn ein gutes Signal, das den Senat handlungsfähig erhalte.

Die über Jahrzehnte verschlafene Digitalisierung liefe voran, die Erschwernisse in dem alten Gebäude alleine für die neuen Leitungen seien kaum vorstellbar, sagt Petzinka, von den Kosten ganz zu schweigen. Immerhin habe ab Januar 2021 jeder Studierende eine an die Akademie angedockte Email-Adresse, über die Rektorat und Studentenschaft kommunizieren.

Die aktuelle Professorenschaft stelle für ihn eine Gruppe von Rang und Namen dar mit Stars wie Gregor Schneider, Marcel Odenbach, Peter Piller, Franka Hörnschemeyer, Tomma Abts oder Dominique Gonzales-Foerster. Freilich gebe es Nachbesetzungen auszusprechen wie etwa für die Nachfolge von Bildhauerin Katharina Fritsch. Petzinka sagt: „Wir versuchen, angesehene Künstler an uns zu binden, vor allem solche, die noch nicht am Markt verbraucht sind.“ Viele Künstler, so hat er erfahren, hätten schlichtweg keine Lust oder Zeit mehr, sich dem Lehrbetrieb zu verschreiben.