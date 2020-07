Künstlerkollektiv Tatraum : Die große Befreiung im Gewächshaus

Gefangen im Plastik oder Genuss des „Personal Space“? Die Performance lässt viele Interpretationen zu. Foto: Anne Orthen (orth)

Düsseldorf Das Tatraum-Ensemble um Regisseur Michael Schmidt veranstaltet ab dem 19. August in Wittlaer eine multimediale Performance zum Thema Klimawandel. Dabei ist auch Raum für Gespräche mit eingeladenen Experten.

Von Oliver Burwig

Was da in diesem heißen Wittlaerer Gewächshaus passiert, passt nicht gerade auf einen Bierdeckel. Tänzerinnen und Tänzer, in transparente Plastiksäcke gehüllt, bewegen sich im Raum. Manche machen den Eindruck von Gefangenen, die sich in der Hülle verheddern, andere liegen apathisch auf dem Boden, wieder andere pressen ihre Hände an die Stützpfeiler und scheinen in tiefe Kontemplation versunken. Unter der Regie von Michael Schmidt bereitet das Ensemble des Künstlerkollektivs Tatraum eine Performance vor, die sich mit unterschiedlichsten Mitteln einem Thema widmen will, das in seiner Bedeutung weit über das aktuell fast alles bestimmende Coronavirus hinausgeht: den Klimawandel und den Kulturwandel, den er mit sich bringt.

„Es wird eine Veränderung geben“, sagt Schmidt, der mit der Theater-Video- und Tanzaufführung in und um das Gewächshaus des Familienbetriebs von Wilhelm und Barbara Hilger das Publikum einladen will, sich einzumischen: in ein Wirtschaftssystem, das dem 59-Jährigen zufolge immer mehr Konsum einfordere, in eine Gesellschaft, in der Nachhaltigkeit oft nur ein Lippenbekenntnis ist.

Info Die Performance ist an vier Abenden zu sehen Zeit „Zweitens.) >wirtschaftend ./.“ ist am 19., 21., 22. und 23. August, 20 Uhr, zu erleben. Ort Duisburger Landstraße 277, Gewächshaus des Gartenbbetriebs Hilger. Maximal 50 Besucher im Haus, man kann auch von außen zuschauen. Eintritt 15 Euro, ermäßigt acht Euro. Nur mit Voranmeldung unter Telefon 0211 98591540 oder post@tatraum.de. Mehr Infos unter www.tatraum.de

Die Performance unter dem sperrigen Titel „Zweitens.) >wirtschaftend ./.“ ist die Fortsetzung des Zyklus’ „wandelnd“, sie steht laut der Künstlertruppe zwischen Wissenschaft und Kunst. An vier Abenden können jeweils 50 Besucher sich eine tänzerische Choreografie anschauen, es laufen auf zwei Leinwänden Videos des Künstlers Yoann Trellu, die Kapitalismuskritik in Textfragmenten nur andeuten und zur Debatte anregen. Die Gäste dürfen sich zwischen den Tänzern und Tänzerinnen frei bewegen, es soll außerdem Raum für Gespräche und musikalische Begleitung durch eine elektrisch verfremdete Violine geben. An jedem Abend sollen dazu je ein Vertreter aus Theorie und Praxis zur Verfügung stehen, die sich im Bereich Klimawandel und ökologisches Wirtschaften auskennen.

Für all das sollte ein besonderer Ort her, der für Wachstum im wirtschaftlichen wie biologischen Sinne steht. Nachdem Schmidt und sein Team in Volmerswerth nicht die Möglichkeit fanden, ging es nach Wittlaer. In den zwei Räumen eines 800 Quadratmeter großen Gewächshauses wurde das Künstlerkollektiv fündig. Der abgelegene Aufführungsort stellt das achtköpfige Ensemble auf die Probe: „Hier werden es schnell mal 40 Grad drin“, bemerkt Schmidt, der den Raum dennoch als passend empfinde: Die elektrisch verstellbaren Schattensegel unter den Decken gäben ihm etwas Maschinelles, das Gewächshaus stehe für Natur und das Künstliche, die menschliche Industrie, die sie zähmt: „Es ist ein krasser Gegensatz zu allen anderen Theaterräumen. Man ist hier gleichzeitig drinnen und draußen“, sagt der Regisseur mit einem Blick durch die Scheiben aufs Grün der ländlichen Umgebung. „Diese Weite gibt es im Stadtgebiet sonst nicht“, stimmt die 26-jährige Produktionsdramaturgin Delphine Oellers zu.

Das Tatraum-Ensemble mit sechs Vertretern aus dem Tanz und zwei aus dem Schauspiel setzt sich aus neuen Gesichtern, in Rolf Schulz, Miriam Gronau und Damiaan Veens aber auch mit Künstlern zusammen, die seit vielen Jahren – im Falle Schulz’ seit der Tatraum-Gründung vor 21 Jahren – mit Schmidt zusammenarbeiten. Im Gewächshaus proben sie derzeit acht Stunden am Tag. Was sie aufführen, entstand ursprünglich aus Improvisation, die wiederum eng mit dem fordernden Ort zu tun hat: „Wir haben ihre Ideen zusammen weiterentwickelt und dabei das Material genutzt, das wir hier vorgefunden haben“, sagt Schmidt. Die mehrere Meter breite Videoleinwand an der Kopfseite eines der Räume sei schlicht Winter-Wachstumsfolie des Gartenbetriebs, der Boden unter den Füßen der Tänzer mit Folie ausgelegt, die normalerweise verhindert, dass Stoffe aus der Pflanzenzucht ins Grundwasser gelangen. Auch die Plastiktüten entstammten dem Arbeitsmittel-Fundus, den die Familie Hilger – wie die Räume – während des Umbruchs von der Frühjahrs- zur Herbstsaison entbehren könne. „Dafür sind wir sehr dankbar“, betont Schmidt, der für die Nutzung einen kleinen Betrag zahle.