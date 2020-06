Auswirkung der Corona-Pandemie : Hunderte Düsseldorfer in Nador gestrandet

Ufa-Palast, Worringer Str. 142, Porträt für Migranten-Story `Wie fühlen wir uns nun?` Photo : Andreas Endermann Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Samy Charchira schlägt Alarm: Der Düsseldorfer Sozialarbeiter berichtet von hunderten Deutschen mit marokkanischen Wurzeln, die seit Wochen in Marokko festsitzen. Die offizielle Rückholaktion habe sich nur in touristischen Gebieten abgespielt, kritisiert er.

Wie hat sich die Corona-Pandemie in Marokko entwickelt?

Samy Charchira Es ging dort schon im Februar los mit sehr drastischen Maßnahmen. Ab dem 15. März wurde es richtig dramatisch. Das Land hat sämtliche Reisewege stillgelegt: den Luftraum, Fähren, Züge und so weiter. Die Ein- und Ausreise waren verboten. Dazu gab es eine rigorose Ausgangssperre mit drakonischen Strafmaßnahmen bei Zuwiderhandlung.

Viele Deutsch-Marokkaner, die hier leben, stammen aus der Region Nador.

Charchira Man könnte sogar schon fast sagen, dass Düsseldorf so etwas wie die Hauptstadt Marokkos in Deutschland ist. Historisch gibt es besonders enge Beziehungen zur Region Nador. Daher sind auch sehr, sehr viele Menschen aus Düsseldorf und Umgebung jetzt in Marokko gestrandet, kommen einfach nicht mehr da weg. Und das schon seit Ende Februar, Anfang März. Erst seit ein paar Tagen gibt es wieder Flüge von dort nach Deutschland.

Wie viele Menschen sind nach Ihrer Schätzung wider Willen dort?

Charchira Zuletzt hieß es, es seien zwischen 600 und 700 Menschen. Jetzt sind zwei Maschinen zurückgeflogen, das ist also überschaubar. Ich würde schätzen, dass dort jetzt vielleicht noch um die 500 Menschen festhängen.

Info Zur Person: Samy Charchira Foto: Endermann, Andreas (end) Beruf Diplom-Sozialpädagoge in der Geschäftsführung der Düsseldorfer Organisation „Die AGB“, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für islamische Theologie der Uni Osnabrück Ehrenamtliches/politisches Engagement Vorstandsvorsitzender des Zukunftsforums Islam, Sachverständiger bei der Deutschen Islamkonferenz

Wie haben Sie von der Situation erfahren?

Charchira Die Menschen dort haben sich zu hunderten in Whatsapp-Gruppen und Social Media organisiert und gegenseitig informiert. Man kann den Administratoren dieser Gruppen nur ein großes Lob aussprechen, denn sie machen wirklich eine unfassbar wichtige und großartige Arbeit.

Vor welchen Problemen stehen die Deutschen in Nador?

Charchira Viele der Menschen haben Behinderungen oder sind auf bestimmte Medikamente angewiesen. Der Vorrat, den sie mit hatten, ist inzwischen längst aufgebraucht. Allen dort fehlt konkrete Beratung, Begleitung oder Betreuung. Was mache ich, wenn mein Arbeitgeber mich in Deutschland zurück erwartet? Wann gibt es wieder Flüge? Wo kann ich mich dafür anmelden? Wie gehe ich mit der Situation vor Ort um, mit der Ausgangssperre, dem Reiseverbot? Die Menschen unterstützen sich gegenseitig und improvisieren. Aber es hätte eine institutionalisierte Form der Unterstützung durch Vertreter der Bundesrepublik Deutschland vor Ort gebraucht.

Wieso kümmert sich denn die Deutsche Botschaft in Rabat nicht um die Menschen in Nador?

Charchira Ich will nicht sagen, sie kümmert sich nicht. Die Deutsche Botschaft hat tatsächlich sehr gute Arbeit geleistet. Kurz vor der Ausgangssperre gab es ja tatsächlich eine Rückholaktion für viele tausende von Menschen. Doch diese Aktion konzentrierte sich auf touristische Gebiete wie die Region Agadir oder Marrakesch. In der Nord-Ost-Region um die Stadt Nador herum, wo sich viele deutsche Bürgerinnen und Bürger marokkanischer Abstammung aufhalten, gibt es keine adäquate konsularischen Vertretung.

Dieses Interview können Sie auch hören - im Spin-off des Aufwacher-Podcasts „Coronavirus in NRW - die Lage am Abend“. Abonnieren können Sie das Format beim Klick auf den Button im Player. Mehr Infos dazu finden Sie hier.

Haben Sie nachgefragt, warum es keine Rückholaktion von dort gibt?

Charchira Es gibt tatsächlich eine schwierige Äußerung der deutschen Botschaft in Rabat die auf Nachfrage, warum dort keine Flüge organisiert worden sind. Da hat man kommuniziert, dass der internationale Flughafen in Nador nicht angeflogen werden kann. Das hat die Situation ein bisschen verschärft, denn es stimmt nachweislich nicht. Viele internationale Fluglinien fliegen den Airport an. Das hat natürlich bei sehr vielen Menschen sehr viel Unmut verursacht. Viele fühlen sich alleine gelassen, als Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse behandelt.

Sie setzen sich mit einer Petition dafür ein, dass es einen deutschen Honorarkonsul in der Region Nador gibt. Warum?

Charchira Die Region Nador ist für Deutschland, insbesondere Düsseldorf, ziemlich relevant. Viele Düsseldorfer reisen mehrfach im Jahr dorthin. Weil sie Investoren sind, weil sie Familienangehörige haben, weil sie touristisch unterwegs sind. Auch ohne Corona-Pandemie haben diese Reisenden Beratungsbedarf. Es kann eigentlich nicht sein, dass andere Gebiete in Marokko einen Honorarkonsul haben, also beispielsweise die Stadt Tanger, es aber in der Großregion um Nador herum kein konsularische Vertretung gibt. Das empfinde ich als eine Schieflage. Die deutsche Botschaft bewegt sich aber möglicherweise inzwischen auch in diese Richtung.

Inwiefern?

Charchira Seit dem 22. Mai hat die Botschaft dort zunächst einmal eine Vertrauensperson installiert. Das werte ich als einen wichtigen Schritt. Diese Vertrauensperson ist auch der Community bekannt, sie war tatsächlich vor Ort und hat zusammen mit den Administratoren der Whatsapp-Gruppe vieles organisieren können.

Welche politische Dimension hat Ihre Petition?