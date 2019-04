Begehung am 22. Dezember 2018: Blick aus dem Neubau auf den Gründgens-Platz. Durch Löcher in den bereits gegossenen Decken der Tiefgarage wird Erdreich nach oben geholt. Am Tag fahren 80 Lkw die Erde ab. Bildvordergrund: Am neuen Baukörper sind einige der 400 Halterungen zu erkennen, die später die zweite Fassade aus Blech sowie die Pflanztröge für die Begrünung tragen. Die Pflanztröge für die Hainbuchen wären aneinandergereiht 2,5 Kilometer lang.