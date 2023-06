Trotz künftiger Kirchenschließungen Warum es in Düsseldorf keine kirchenfreien Quartiere geben soll

Die Spitzen der beiden großen christlichen Kirchen in Düsseldorf halten eine gemeinsame Nutzung von Kirchengebäuden nach dem Vorbild des Altenberger Doms für möglich. „Das ist gut vorstellbar, nicht in der Fläche, wohl aber für den Einzelfall“, sagen Stadtdechant Frank Heidkamp und Superintendent Heinrich Fucks übereinstimmend. In Altenberg hat die Nutzung ein- und derselben Kirche durch Katholiken und Protestanten eine bis in das 19. Jahrhundert zurückreichende Tradition. Auslöser war die Restaurierung der teils zerstörten Kirche durch die Preußen, die damals das überwiegend katholisch geprägte Rheinland übernommen hatten.