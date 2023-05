Zukunft der evangelischen Kirche Darum führt in Düsseldorf der Klimaschutz zu einer Reduzierung der Kirchen

Die evangelische Kirche in Düsseldorf wird sich bis 2035 von Immobilien, darunter auch Kirchen und Gemeindesälen, trennen müssen. Ein entscheidender Grund für die voraussichtlich weitreichenden Einschnitte ist die Vorgabe der rheinischen Landeskirche, dass sämtliche Gebäude in ihrem Bereich bis dahin treibhausgasneutral sein sollen. Bis spätestens 2027 müssen die Gemeinden im Rheinland „auf der Grundlage einer Gebäudebedarfsplanung und einer Finanzprognose entscheiden, welche ihrer Gebäude sie langfristig benötigen und finanzieren können“, heißt es in dem Beschluss der Landessynode. Ziel müsse es sein, „die verbleibenden Gebäude bis 2035 treibhausgasneutral zu ertüchtigen und die nicht langfristig benötigten zu verwerten“.