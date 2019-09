Verheerendes Feuer : Wie es nach dem Brand im Marien Hospital weiter geht

Düsseldorf Die Brandursache für das Feuer im Marienhospital scheint geklärt, die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Der Betrieb in dem Haus geht planmäßig weiter, genau wie die seit zwei Jahren andauernde, millionenteure Brandschutzsanierung.

Am Mittwoch war klar: Ein technischer Defekt kommt für das verheerende Feuer mit einem Toten in der Düsseldorfer Klinik nicht infrage. Die Brandermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft hätten ergeben, so ein Sprecher, dass es sich wohl um fahrlässige Brandstiftung gehandelt habe, ermittelt würde nun gegen einen 82-jährigen, an Demenz erkrankten Patienten.

Eigentlich, erklärt Robert Busse, der technische Leiter beim Krankenhausträger VKKD, seien die Brandmeldeanlagen in den Zimmern so sensibel, dass sie auch den Rauch einer Zigarette erkennen und auslösen würden. Aber: „Raucher sind bei sowas sehr erfinderisch“, so Busse. Ob er in dem Zimmer verbotenerweise geraucht hat, ist noch nicht bekannt.

Immerhin sei die betroffene Station im zweiten Obergeschoss des Bettenhauses bereits brandschutztechnisch saniert gewesen. Sonst hätte das Feuer am Montagabend wohl noch schlimmere Folgen haben können. „Früher hatten wir hier Gitterholzdecken in den Fluren“, erklärt Busse. Die hätten schnell in Flammen gestanden und wären dann heruntergekommen. Die Patienten und Mitarbeiter hätten dann bei der Evakuierung über die heißen Deckenteile laufen müssen oder seien sogar von herabstürzenden Teilen getroffen worden.

2017 hat das Marienhospital damit begonnen, die Flure im Bettenhaus brandschutztechnisch zu sanieren. „Dafür haben wir 1,8 Millionen Euro investiert“, sagt Martin Meyer, Geschäftsführer des Marienhospitals. In diesem Jahr sollen die Arbeiten abgeschlossen werden -abgesehen von der Station, auf der das Feuer ausgebrochen ist. „Bis dort alles wieder in Ordnung ist, das dürfte noch Monate dauern“, sagte Busse.

Die Flurdecken in den sanierten Bereichen entsprechen der Feuerwiderstandsklasse F30. „Das bedeutet, dass sie einem Brand mindestens 30 Minuten standhalten müssen“, erklärt Busse. In den Zimmern gebe es diese Decken nicht. „Aber da sind die Leute ja im Brandfall auch in kürzester Zeit raus.“

Meyer beruhigt unterdessen Patienten mit anstehenden Operationen und solche, die von außerhalb etwa die onkologische Tagesklinik aufsuchen: „Alles läuft normal weiter, es kommt zu keinerlei Einschränkungen.“ Natürlich könnten die betroffenen Patientenzimmer nicht genutzt werden. „Aber das ist bei einem Gebäude aus den 70er-Jahren normal, da muss immer mal irgendwo etwas repariert oder saniert werden.“

