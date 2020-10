Die Bilanz: Die Beamten kontrollierten 113 Fahrzeuge und stellten dabei 24 Ordnungswidrigkeiten fest, 23 Mal wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis, ein Mal wegen des Benutzens eines Handys am Steuer. Zwölf Verwarngelder wurden verhängt, weil die Besitzer technische Veränderungen an den Wagen vorgenommen hatten. Sieben Autos wurden sichergestellt, um ein technisches Gutachten zu erstellen. Zudem fertigten die Polizisten zwei Strafanzeigen an wegen illegalen Aufenthalts und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.