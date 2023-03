Landwirtschaft in Düsseldorf Natur erwacht aus dem Winterschlaf

„Zum einen weiß ich ja zu Jahresbeginn nicht, wie Frühjahr und Sommer werden. Zum anderen bauen wir das an, was wir auch vermarkten können“, sagt Dribusch. Und Zuckerrübenfabriken, Getreide- und Rapsmühlen in der Umgebung verlangen halt nicht nach Soja. „Obwohl genau das in der Köln-Aachener Bucht schon angebaut wurde, in Hubbelrath würde das aber nicht funktionieren“, so der Landwirt, der auch Vorsitzender des Hegerings vor Ort ist. Also: Ob es im Schnitt drei oder vier Grad wärmer wird, mag in vielen Bereichen gravierende Auswirkungen haben, „die Feldfrüchte verkraften das. Nur regnen muss es halt regelmäßig“.