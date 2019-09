Preis für Düsseldorfer Kinderarzt : Mit computergesteuerten Mikrowellen gegen den Krebs

Rüdiger Wessalowski beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Tiefenhyperthermie. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf An der Düsseldorfer Uniklinik werden sogar Babys und Kinder mit einer besonderen Kombination aus Wärme und Chemotherapie behandelt. Der Kinderarzt Rüdiger Wessalowski wurde für seine Arbeit mehrfach ausgezeichnet.

Während seiner Schulzeit in Geldern am Niederrhein wollte Rüdiger Wessalowski eigentlich Lehrer werden. Sport und Biologie inte­ressierten ihn besonders. Ein guter Freund, der bereits in Düsseldorf Medizin studierte, während er selbst noch seine Bundeswehrzeit absolvierte, inspirierte Wessalowski dann jedoch auch zu einem Medizin-Studium. Schnell war klar, dass er Kinderarzt werden wollte – bereut hat der heute 59-Jährige den Entschluss auch nach mehr als 30 Jahren an der Düsseldorfer Uniklinik nie: „Der Beruf ist spannend, inte­ressant und bietet ein breites medizinisches Spektrum. Zudem macht es viel Freude, sich mit Feingefühl um Kinder zu kümmern und die besten Strategien für ihre Erkrankungen zu finden.“

Die regionale Tiefenhyperthermie, kurz Hyperthermie, beschäftigt den Kinderonkologen schon seit vielen Jahren, ist sozusagen seine Leidenschaft. Bereits seine Doktorarbeit schrieb Wessalowski zu einer ähnlichen Therapie. Heute gilt er weltweit als Experte auf diesem Gebiet, insbesondere wenn es um die Behandlung von Kindern, aber auch von Erwachsenen geht, die an bösartigen Tumoren erkrankt sind, die auf Standardtherapien nicht ansprechen oder nach Chemotherapie und Bestrahlung Rückfälle ihrer Erkrankungen erlitten haben. Im Frühjahr erhielt er in den USA für seine Pionierarbeit in der Entwicklung von Behandlungskonzepten zur Tumortherapie von Kindern mit bösartigen Tumoren den J. Eugene Robinson Award.

Info Wessalowski wurde vor kurzem ausgezeichnet Der Preisträger Rüdiger Wessalowski ist als Oberarzt der hämatologisch-onkologischen Station sowie des Teil-/Funktionsbereichs regionale Tiefenhyperthermie tätig. Er ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit dem Schwerpunkt Kinder-Hämatologie und -Onkologie an der Düsseldorfer Universitätsklinik. Der Preis Der J.-Eugene-Robinson-Award wird in Anerkennung der Arbeit des Arztes und Vorreiters der Hyperthermieforschung, J. Eugene Robinson, jedes Jahr an Forscher verliehen, die herausragende Leistungen in diesem Gebiet erbracht haben.

„Wir können heutzutage insgesamt mehr als 80 Prozent aller an Krebs erkrankten Kinder heilen. Das umfasst alle Kategorien, beispielsweise auch Leukämien. Von den restlichen 20 Prozent können wir einem Teil mit Hyperthermie besonders helfen“, sagt Wessalowski. Allerdings, betont er, sei die Behandlung nicht für jeden geeignet. Anders als bei Erwachsenen sei es bei Kindern sehr wichtig, die Heilungsaussichten im Blick zu haben, nicht die kurzfristige Lebensverlängerung. So sollten sich bei den kleinen Patienten beispielsweise keine Metastasen in Lunge oder Knochen gebildet haben. Während einer Hyperthermie-Behandlung, die etwa eineinhalb Stunden dauert und bei Kindern in Sedierung erfolgt, wird das Tumorgewebe mittels computergesteuerter Mikrowellen, die in den Tumor geleitet werden, gezielt auf Temperaturen zwischen 42 und 44 Grad erwärmt. Das gesunde Gewebe wird weitgehend geschont. Im Tumor platzierte Katheter messen permanent die Temperatur. Zusätzlich ist es seit einigen Jahren möglich, während der Hyperthermie mittels MRT farbcodierte Temperaturbilder zu erzeugen. Dieses Verfahren ist nicht invasiv, wodurch die Überwärmung noch gezielter und schonender erfolgen kann. Durch diese Überwärmung des Tumors wird dessen Blut- und Sauerstoffversorgung unterbrochen, seine Reparaturenzyme werden blockiert.