Wieder starke Kontrollen angekündigt : „Wir wollen Gewalteskalationen in der Altstadt verhindern“

Mitarbeiter des Ordnungsamts bei einer Kontrolle am vergangenen Samstag. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Stadt und Polizei kündigen an, in der Altstadt am Wochenende wieder mit großem Aufgebot präsent zu sein. Eine neue Koordinierungsgruppe soll die Einsätze verbessern. Bei einer Pressekonferenz äußerten sich die Verantwortlichen zu den Erkenntnissen über Störer und Poser-Szene.

Von Arne Lieb Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Die Polizei und das Ordnungsamt kündigen für das kommende Wochenende wieder ein hohes Aufgebot in der Altstadt und im Rest der Innenstadt an. Eine neue Koordinierungsgruppe aus städtischen Ämtern, Polizei und auch einem Vertreter der Wirte soll eine noch schnellere Reaktion auf besondere Lagen ermöglichen, etwa überfüllte Straßen. Der städtische Ordnungsdezernent Christian Zaum spricht von einer „Fleißarbeit“ für die Behörden – und geht nicht davon aus, dass sich die Lage rund um das Amüsierviertel schnell beruhigen wird. „Das Thema ist nicht von heute auf morgen vorbei“, sagt Zaum.

Die Behörden müssen sich derzeit mit verschiedenen Phänomenen befassen. Am vergangenen Wochenende erlebte die Altstadt durch die Lockerungen im Coronaschutz und das gute Wetter einen so hohen Andrang wie lange nicht mehr. Polizei und Stadt zeigen sich aber zufrieden mit der Bewältigung. Die Bolkerstraße sei kurz gesperrt worden, um den Zustrom zu kontrollieren, eine Räumung von überfüllten Straßen sei diesmal aber nicht nötig gewesen. Wegen des Coronaschutzes soll Gedränge vermieden werden.

Zaum sieht das vergleichsweise ruhige Wochenende auch als Erfolg für das Verweilverbot und das Alokoholkonsumverbot im öffentlichen Raum. Ob diese am 11. Juni auslaufenden Beschränkungen verlängert werden, ist noch unklar. Beim Verwaltungsgericht liegt zudem ein weiterer Eilantrag gegen das Alkoholkonsumverbot vor, der laut Zaum Kostenpflichtiger Inhalt vom selben Beschwerdeführer wie in der vergangenen Woche stammt. Das Alkoholverbot bezieht sich nicht auf die Terrassen der Wirte.

Die größten Sorgen macht Polizei und Stadt die Lage am späteren Abend. Der leitende Polizeidirektor Dietmar Henning sagt, gegen Mitternacht komme es zu einer Art „Schichtwechsel“ in der Altstadt. Spaziergänger und Gastronomiebesucher strömten dann nach Hause. Die Behörden seien stattdessen konfrontiert mit „Störern“, die es offenkundig auf Krawall anlegten, insbesondere gerichtet gegen die Ordnungskräfte.

Henning sagte auf Rückfrage eines Journalisten, es handele sich bei diesen Störern zu rund 90 Prozent um männliche Besucher, sie hätten „überwiegend augenscheinlich Migrationshintergrund“. Dies zeigten die Beschreibungen von Einsatzkräften und Personalienfeststellungen. Die meisten dieser Personen kämen nicht aus Düsseldorf, sondern aus dem Umland, etwa dem Ruhrgebiet oder dem Kölner Raum. Ähnlich hatte sich die Polizei bereits im vergangenen Sommer im Gespräch mit unserer Redaktion geäußert.

Ordnungsdezernent Zaum zeigte sich zufrieden, dass Gewalteskalationen wie in anderen Großstädten unterblieben seien. Düsseldorf ziehe durch die frühen Lockerungen wegen der geringen Inzidenz und durch die Bekanntheit der Altstadt derzeit viele Besucher aus dem Umland an. Wegen der geschlossenen Clubs träfen sich Gruppen im öffentlichen Raum, auch dadurch entstehe eine besondere Lage. Auch Kö-Bogen oder Hofgarten haben sich zu Treffpunkten entwickelt. Stadt und Polizei würden ihre Planung ständig anpassen, so Zaum. Eine langfristige Strategie sei wegen der Entwicklung der Coronapandemie und der daraus folgenden Reglementierungen derzeit schwierig.

Ein Teil der Strategie sei es, Störer durch Bußgelder abzuschrecken, sagte Zaum. Mehr als 500 wurden am vergangenen Wochenende verhängt. Man spreche aber auch über andere Mittel der Ansprache, so Zaum. „Wir baden hier auch ein gesellschaftliches Versagen aus.“ Es handele sich nicht um ein Düsseldorfer Phänomen. Zaum und Polizeidirektor Henning wollen eine Absperrung der Altstadt vermeiden und halten sie auch nicht für praktikabel. „Das wäre ein Erfolg für die Störer“, so Henning.