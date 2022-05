Kommunalpolitik in Düsseldorf : Unterführung in Gerresheim soll 40 Millionen Euro kosten

Die Unterführung, die am Gerresheimer Bahnhof zu den Gleisen führt, ist seit Jahrzehnten ein Angstraum. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Düsseldorf Der Neubau des Personentunnels am Gerresheimer Bahnhof wird immer teurer – und ist damit wohl bald vom Tisch. An der neuen Radleitroute von Heerdt nach Gerresheim gab es in der Bezirksvertretung 7 dagegen kaum Kritik.