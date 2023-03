Prozess in Düsseldorf Hundebesitzer bestreitet Tierquälerei vor Gericht

Über einen besonders krassen Fall von Tierquälerei hat am Mittwoch das Amtsgericht verhandelt. Laut Veterinäramt hat ein 25-Jähriger aus einem südlichen Stadtteil seine beiden französischen Bulldoggen-Hündinnen so erheblich vernachlässigt, dass gegen ihn ein Bußgeld von 10.000 Euro plus weitere Kosten von 503,50 Euro verhängt wurde. Dagegen hatte er Einspruch eingelegt.