Forschung in Düsseldorf : Ist das Leben ein Laufsteg?

Julia Trinkert lädt junge Menschen zum Austausch über die Bedeutung von Statussymbolen ins Haus der Universität ein. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Markenkleidung, schnelle Autos und teure Fahrräder sind nicht die ersten Statussymbole der Geschichte. Kunsthistorikerin Julia Trinkert untersucht, was früheren Generationen wichtig war. Warum ihr Forschungsprojekt jetzt in Gefahr ist.

Von Ute Rasch

Mein Haus, mein Auto, mein Boot – wer erinnert sich nicht an den TV-Werbesport, in dem zwei Männer mit ihrem Besitz protzten? „Menschen nutzen Statussymbole, um ihre Bedeutung zu dokumentieren und um die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe darzustellen“, sagt die Kunsthistorikerin Julia Trinkert. Und das war wohl schon zu allen Zeiten so, nur die Attribute wechselten über die Jahrhunderte – von der Pferdekutsche bis zum Porsche.

Die Junior-Professorin an der Uni erforscht, welche Statussymbole im 18. Jahrhundert genutzt wurden, um in der Gesellschaft zu glänzen – und spannt einen Bogen bis heute. Doch nun ist die Fortsetzung ihres Projekts „Parvenü“ in Gefahr, denn das Bundesministerium für Bildung und Forschung drehte überraschend den Geldhahn zu.

Info Diskussion im Haus der Universität Projekt Im Rahmen des wissenschaftlichen Projekts „Parvenü“ können Kinder noch bis zum 9. August mit einer Handy-App auf Schnitzeljagd in der Innenstadt gehen, Statussymbole im Alltag aufspüren und verschiedene Rätsel lösen. Und an einem Gewinnspiel teilnehmen. Erster Preis: Ein Kindergeburtstag im Hetjens-Museum. Veranstaltung Ist das Leben ein Laufsteg? Um Statussymbole, die für die junge Generation heute wichtig sind, geht es bei einer Veranstaltung am Samstag, 6. August ab 14 Uhr im Haus der Universität, Schadowplatz 14. Titel: „Wie viel ist dein Outfit wert? Zu welcher Gruppe gehörst du?“ Jugendliche und junge Erwachsene sind dazu eingeladen, sie werden auf bekannte Influencerinnen treffen, können sich informieren, austauschen und Kontakte knüpfen. Infos (auch zur Schnitzeljagd) und Anmeldung: www.parvenue-projekt.de/aktuelles

Neben ihrem Schreibtisch hängt ein Plakat zu einer Vorlesungsreihe, auf dem eine Dame mit schrägem Outfit fragt: „Wer will ich sein?“ Sie trägt ein barockes Kleid und eine gepuderte Perücke, dazu Lederjacke und rosa Sonnenbrille – vereint so die Statussymbole von damals und heute. Im 18. Jahrhundert setzte sich die Elite in ihren Stadtpalais in Szene – mit neuester Architektur, bestem technischem Standard und weitläufigen Gärten oder Parks. Ihre Gäste beeindruckte sie mit feinster Tischkultur und erlesenen Köstlichkeiten. Sie präsentierte sich in pferdestarken Kutschen (am Niederrhein sollten sie möglichst aus Berlin stammen), die Frauen trugen elegante Seidenroben, dirigierten eine Schar an Personal und ließen ihren Kindern Fecht- und Ballettunterricht erteilen – Lebensstandard als Ausdruck ihrer Standeszugehörigkeit.

Das galt auch für die Parvenüs, Emporkömmlinge, denen das Forschungsprojekt eine besondere Aufmerksamkeit widmet. Ihr Aufstieg in die feine Gesellschaft war schwierig. „Wenn er aber gelang, lag das daran, dass diese Parvenüs erstaunliche Fähigkeiten besaßen“, so Julia Trinkert. Denn sie waren genaue Beobachter, geschickte Imitatoren, die sich die Statussymbole, die Lebensart und die Umgangsformen der Reichen aneigneten – und schließlich in der Lage waren, sich selbst wie ihre Vorbilder zu inszenieren oder gar eigene Trends zu setzen.

Bis heute gilt: Statussymbole drücken den Wunsch nach Anerkennung aus, sie sollen zeigen, dass jemand etwas vorzuweisen hat, etwas erreicht hat im Leben. Und sie sollen die Zughörigkeit zu einem bestimmten Milieu dokumentieren. Auch wenn die Selbstdarstellung heute andere Zutaten als im 18. Jahrhundert verwendet – von der Birkin Bag bis zum eigenen Fitnesstrainer, von der Reetdachvilla auf Sylt bis zur Mitgliedschaft im (richtigen) Golfclub – bleibt der Zweck von Statussymbolen letztlich gleich: Schaut her, das bin ich.

Am 1. August sollte die dritte Phase des Forschungsprojekts gestartet werden, bei dem die Kunsthistorikerin mit drei Museen in der Region kooperiert. Nachdem zunächst deren Schätze, die im 18. Jahrhundert als Statussymbole galten, dokumentiert und erforscht wurden, sollten nun in allen drei Häusern Ausstellungen vorbereitet werden.

Im Düsseldorfer Hetjens-Museum sollte beispielsweise ein Zitronenkorb aus einem Tafelaufsatz für den Kurfürsten Clemens August von Köln aus dem Jahre 1735 ins Licht gerückt werden – mit dem Rezept für ein Zitronenbrot von der Großmutter Goethes. Das Textilmuseum in Krefeld wollte edle Seidenstoffe mit orientalischen Ornamenten ausstellen, die in jenen Jahren en Vogue waren. Und das Museum in Burg Linn plante, Gold- und Silbermünzen zu präsentieren, die zu Hochzeitsjubiläen an die Gäste verschenkt wurden als Zeichen der Bedeutung der Familien.

Doch obwohl das Ministerium für Bildung und Forschung versichert hatte, dass laufende Forschungsprojekte nicht auf seine viel diskutierte Streichliste kommen würden und das Düsseldorfer Projekt wiederholt Zusagen für das Ausstellungsprojekt erhalten hat, kam Ende Juni überraschend die Nachricht: Die Mittel sind „aufgrund von Schwerpunktverlagerungen“ gestrichen, die angekündigten 340 000 Euro werden nicht ausgezahlt. „Unsere ganze Arbeit war auf die Ausstellungen ausgerichtet“, so die Wissenschaftlerin. Wie und ob es nun weitergeht? „Wir wissen es nicht.“